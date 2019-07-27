Фестиваль бургеров стартовал в Парке Горького
27 июля в парке Горького проходит музыкально-гастрономический фестиваль бургеров «Бургер фест», приуроченный к Международному дню гамбургера.
Гости фестивался на 30 ресторанных площадках и 10 фуд-траках могут попробовать самые необычные бургеры: с креветками, мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками.
Праздник для любителей бургеров продлится сегодня до 22:00. Помимо гастрономической, организаторы фестиваля предлагают всем гостям и и развлекательную программу. На фестивальной сцене с 12 до 18 часов выступят известные диджеи и артисты — DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и многие другие.
Читайте также: Выставка машин из конструктора открылась в парке Горького