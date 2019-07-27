Фестиваль умных развлечений пройдет 3 августа в «Технограде» на ВДНХ

3 августа в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ состоится день открытых дверей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В полдень праздник откроет барабанное шоу, артисты Большого театра покажут отрывок из балета «Спящая красавица», гостей ждут лекции и общение с блогерами.

Программа фестиваля разделена на две части: с 11 до 16 часов дети до 16 лет смогут побывать в игровой комнате и поучаствовать в интерактиве «Парад сказок». Детям-блогерам о своих историях успеха и профессиональных секретах расскажут их взрослые коллеги.

С 16:00 и до окончания мероприятий в 21:00 в «Технограде» пройдет программа для более взрослых гостей. Любителям спорта и активного образа жизни будет интересно на фитнес- и велошоу, любителям технологий и науки — на встречах с блогерами и учеными, принять участие в научных фокусах, создании мультфильмов и музыки для видеоигр.

— Программы обучения адаптированы для слушателей всех возрастов, ведь никогда не поздно освоить новые профессии, которых у нас представлено более сорока. И самое главное — получить удовольствие от процесса создания чего-то уникального своими руками. А те, кто еще не определился с направлением своего развития, в том числе и карьерного, смогут наконец выбрать свой путь вместе с консультантами нашего центра развития карьеры. Уже более 130 тысяч человек посетили «Техноград», и мы уверены, что практически каждый житель города обязательно найдет здесь для себя что-то важное и ценное», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Гости праздника получат возможность побывать на обзорных экскурсиях по «Технограду», познакомиться с такими профессиями, как робототехник, оператор беспилотника, дизайнер интерьера, художник-аниматор, парикмахер-стилист, повар и бариста.

Читайте также: Порядка 100 тысяч человек посетили «Техноград» с момента открытия