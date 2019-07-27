Порядка 800 дворов благоустроили по программе «Мой район»

Около 800 дворов столичные специалисты уже благоустроили в рамках программы «Мой район». Об этом 27 июля рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра отметил, что всего в этом году в порядок приведут порядка 1200 крупнейших объектов. Такое количество территорий одновременно в столице ремонтируется впервые.

— Около трех тысяч дворов сейчас находятся в работе и уже более 800 отремонтировано, — подчеркнул заммэра.

Кроме этого, Петр Бирюков сказал, что примерно 45 процентов работ, которые связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия, уже выполнены, 250 объектов уже сданы или будут готовы в ближайшее время. Также он почеркнул, что отдельное внимание уделяется дождевой канализации, чтобы избежать образования подтоплений во дворах и на улицах города. Всего к работам по благоустройству городских территорий привлечены 120 тысяч специалистов.

Заммэра осмотрел и ход благоустройства на территории вокруг прудов-регуляторов между улицами Паромная и Ключевая. Здесь специалисты ремонтируют береговую зону, мост, обустраивают амфитеатр и причал и проводят другие работы.

— Все работы мы делаем по желанию жителей, учитываем их просьбы, — отметил Петр Бирюков. — Наши специалисты выполняют все необходимые мероприятия так, чтобы в ближайшие 30–40 лет все системы работали безаварийно.

Читайте также: Благоустройство Яблоневого сада завершится в ближайшее время