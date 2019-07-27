Названы самые экологически чистые марки машин в России
• 15:01 • 27 июля 2019
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В России зарегистрированы 264 тысячи легковых автомобилей класса «Евро-6»
Фото: https://pixabay.com/
Агентство «Автостат» провело исследование и выявило самые экологически чистые марки автомобилей в России.
Абсолютным лидером оказался Mercedes-Benz. В России насчитываются 134,2 тысячи автомобилей этой марки класса «Евро-6».
Второе место в рейтинге занял BMW, а замкнул призовую тройку Audi.
В первую пятерку самых экологически чистых машин также попали Skoda и Porsche. Всего в России зарегистрированы 264 тысячи легковых автомобилей класса «Евро-6».
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