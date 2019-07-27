Каждому москвичу — камзол

Налетел порыв ветра, и девушка-маг, судя по цифре «8» на спине — восьмого уровня, зацепилась полой вязаного балахона за стальную ограду. Ей пришлось остановиться и под недовольными взглядами подруги с пушистыми эльфийскими ушками отцеплять мантию от металлического острия. По другую сторону ограды шумел перрон Савеловского вокзала, красный экспресс полз по рельсам в направлении аэропорта Шереметьево.

Событие, о необходимости которого полтора десятилетия говорили любители компьютерных игр (у них есть емкое ненормативное прозвище, которое я упоминать не стану), свершилось. То, о чем несметные полчища прыщеватых мальчиков и невзрачных девочек мечтали ночами, все-таки произошло. Год за годом они на несколько часов в сутки «становились» могучими орками или же принцессами эльфийских кланов. Подростки подрастали, росли вширь игровые миры, толстели кошельки правообладателей.

Появилось понятие виртуальной реальности. И очень быстро (у поколений Y и Z все быстро — прим. «ВМ») она шагнула в реальный мир. Тропинку проторили деньги. В играх появилась реклама реальных товаров, и, наоборот, атрибуты игровых миров стало возможным купить за наличные. Затем уже прорвались в реальность атрибуты: вспомните бандану с улыбающимся черепом из игры «Call of duty» на лице французского солдата в Мали!

Из мира виртуального в реальность ворвались модели причесок и стрижек, татуировки (включая очень популярные временные, что наносят хной), наклейки, стикеры и вымпелы, мелкая атрибутика — браслеты, заколки, пряжки, кольца и перстни. И, наконец, обувь с одеждой.

На фото (слева направо): Екатерина сан, Любовь сан и Арина, Морозова Надежда Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Лет пять назад кожаные ботфорты выше колен носили только женщины, как это сейчас формулируют, «пониженной социальной ответственности». Прошедшей зимой я увидел очень похожую обувь на ногах молодого человека. Впрочем, это мог быть и ролевик, косплейер, возвращающийся с фотосессии для блога в соцсетях. Такие на московских улицах — не редкость, что в целом не может не радовать. По крайней мере, в столице не распространен опасный для здоровья детей и подростков «спрос за шмот». Бить за одежду принято в депрессивных регионах, столичной молодежи и без того есть чем заняться.

Появление в «модной повестке», которую поколению Z диктуют исключительно популярные каналы в соцсетях и мессенджерах, мантий колдунов, «магических» плащей и подобных им камзолов с вышивкой и тесьмой по здравому размышлению выглядит вполне положительным явлением.

До недавних пор на увлечениях компьютерными играми, косплеем, ролевыми играми и реконструкцией могли заработать исключительно представители редких профессий. Кузнецы, шорники-кожевенники, совсем уж редкие ювелиры-кустари. Слишком узкой с финансовой точки зрения была эта ниша: на условных «посохах ведьмаков» могли прокормится десяток мастеров. В масштабах всей России.

Сейчас, когда камзолы и прилагающиеся к ним «брюссельские» кружева вырвались в модные хиты, ими пестрят даже страницы китайских сетевых магазинов. «Зеленый свет» для инвесторов! Московские самозанятые увидели нишу. И вот уже появляются первые, пока робкие, предложения в соцсетях, формируется ценовая политика, обновляются правила — в конце концов, модные гуру еще полгода тому назад знать не знали, с чем носят камзолы!

Я хочу думать, что эта мода не окажется причудой или кратковременным витком. Конечно, камзолы, мантии и накидки еще не привычны нашему взгляду. Десять камзолов по 6–10 тысяч рублей, кроенных, шитых и украшенных вручную, решат финансовые проблемы самозанятой мамы с тремя малышами. А раз так, значит, мой девиз: «Каждому москвичу — по камзолу»!

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»