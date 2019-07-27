Сборная России заняла первое место по числу медалей на Олимпийском фестивале
• 21:45 • 27 июля 2019
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Больше всего медалей завоевали пловцы из России. Они отправили в общую копилку сборной 19 наград
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Сборная России стала лучшей в общекомандном зачете на Олимпийском фестивале, который прошел в Баку. Отечественные спортсмены привезли с соревнований 66 медалей — 28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовую.
Фестиваль завершился 27 июля. В финальный день соревнований российские спортсмены завоевали восемь наград. Первыми стали легкоатлетка Аделина Халикова и гимнастка Виктория Листунова, женская сборная России по волейболу в финале победила команду Румынии и завоевала золото и не только.
Как сообщает ТАСС, больше всего медалей завоевали пловцы из России. Они отправили в общую копилку сборной 19 наград.
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