Режим ЧС введен в районе Приморья после подтопления насосной станции
В связи с подтоплением насосной станции в районе Приморья власти ввели в регионе режим ЧС. Об этом проинформировали в пресс-службе губернатора Приморья.
— Коммунальщики продолжают восстановительные работы на насосной станции в поселке Лучегорск, которая оказалась затопленной из-за сильных дождей в ночь на 27 июля, — указано в сообщении.
Режим ЧС будет снят после устранения аварии, произошедшей в Пожарском районе. На время работ для населения был организован подвоз воды автоцистернами.
Специалисты занимаются откачкой воды из насосной. После завершения работ будет произведена оценка степени повреждения оборудования. На место ЧП прибыли пожарно-насосные станции из Спасска-Дальнего, Лесозаводства и Дальнореченска, передает ТАСС.
Читайте также: Пассажирский самолет «Якутии» сел с треснувшим стеклом