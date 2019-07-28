СК возбудил уголовное дело по факту убийства девушки на западе Москвы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства девушки, тело которой было обнаружено в квартире в столичном районе Раменки. Соответствующая информация была опубликована на сайте Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.
— 27 июля 2019 года в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане. При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки, — указано в сообщении.
Сообщается, что тело было обнаружено после того, как родственники девушки не смогли связаться с ней и попросили проверить квартиру.
В настоящее время следователи заняты проведением комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и задержания причастного к нему лица.
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