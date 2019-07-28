Несколько сотен портретов нарисовали художники на выставке в павильоне МЦД
Выставка портретов пассажиров метро, электричек и общественного наземного транспорта Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Пекина и Рима открылась 27 июля в столичном павильоне Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
В день открытия выставки художники в режиме реального времени рисовали портреты первых посетителей. В общей сложности они изобразили более 200 человек.
— Эти портреты были созданы на ходу, в технике «быстрого» рисунка, так же, как обычно они создаются в общественном транспорте. По желанию свои портреты гости выставки могли забрать с собой, — отметили в пресс-службе департамента.
Кроме того, художники проекта Art of Metro рассказали посетителям павильона о своем творчестве, представили свои самые яркие работы.
Всего же на выставке представлено более 220 картин 12 художников. Она будет работать в павильоне две недели, с 27 июля по 11 августа. Посетить ее можно бесплатно.
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