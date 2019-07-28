Международный день дружбы отметят в Зеленограде
Во вторник, 30 июля, в Зеленоградском дворце творчества детей и молодежи будет организован праздник «Мои друзья всегда со мной». Событие приурочено к Международному дню дружбы. На него пригласили детей в возрасте от шести до 15 лет и их родителей.
Для гостей праздника будет проведен мастер-класс по изготовлению подарков и конкурс портретов. Кроме того, состоятся спортивные эстафеты. Во время мероприятия ребята будут танцевать брейк-данс и хип-хоп, а также петь известные песни о дружбе.
Мероприятия начнется в 11:00. Вход для гостей свободный, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Международный день дружбы отмечается с 2011 года. Праздник был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, его целью является укрепление дружественных отношений между разными народами.
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