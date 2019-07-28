Биологи обнаружили механизм, отвечающий за материнский инстинкт
Биологи из расположенного в США университета штата Луизиана заявили о том, что, возможно, обнаружили отвечающие за материнский инстинкт клетки. Для этого были использованы лабораторные мыши.
Как выяснилось, у грызунов в мозге имеется область, которая сильно отличается в зависимости от пола. Только у самок были обнаружены клетки, активируемые при участии «гормона любви» окситоцина.
Данный гормон играет важную роль в регуляции социального поведения. Он отвечает за эмпатию, помогает справиться со страхами и нужен для выделения молока. Кроме того, он укрепляет связь матери и ребенка, сообщает Plos One.
Ожидается, что открытие позволит создать средства для лечения послеродовой депрессии. Тем не менее на данный момент требуется проведение дальнейших исследований.
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