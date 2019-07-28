Плакат со снимками Путина и Нетаньяху вывесили в Тель-Авиве
Штаб-квартиру правящей партии Израиля «Ликуд» украсили огромными плакатами, на которых изображен лидер политического объединения, премьер-министр Биньямин Нетаньяху вместе с президентом России Владимиром Путиным, главой США Дональдом Трампом и и руководителем правительства Индии Нарендра Моди.
Изображения расположили на стенах здания, известного как «Мецудат-Зеев». Каждый плакат сопровождает надпись «Нетаньяху. Другая лига».
На изображениях, как сообщает РИА Новости, Путин, Трамп и Моди улыбаются израильскому коллеге и жмут ему руку.
Известно, что лозунг, сопровождающий изображения, был использован Нетаньяху во время апрельских выборов и с ним же политик собирается участвовать в сентябрьском голосовании во главе партии «Ликуд».
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