Спасатели вытащили пьяного мужчину из реки в ТиНАО
Пьяный мужчина упал в реку Десну на территории ТиНАО после того, как его лодка перевернулась. Спасатели вытащили его из воды.
Отмечается, что помощь нетрезвому гражданину Киргизии 1974 года рождения оказали специалисты поисково-спасательной станции «Троицкая». Во время патрулирования вверенной им территории 28 июля в 16:10 они увидели, что на реке Десна перевернулась лодка и в воде барахтается человек.
— Спасатели вовремя подоспели, подняли на борт мужчину в сильном алкогольном опьянении, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение от пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Специалисты доставили пострадавшего на станцию и передали его бригаде скорой помощи.
Читайте также: Спасатели вытащили из воды нетрезвого мужчину на Борисовских прудах