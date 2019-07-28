Следователи начали проверку по факту гибели пилота в Быкове
Сотрудники СК РФ начали проводить доследственную проверку по факту гибели пилота Сергея Боричева, который разбился 27 июля во время автогонки на территории подмосковного Быкова.
По обнародованным данным, его машина вылетела с трассы, после чего въехала в вышку оператора, огороженную бетонными блоками. Автомобиль загорелся, а сам Боричев погиб на месте.
— В рамках доследственной проверки изъяли машину и документы по организации заезда. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
Добавим, что к месту аварии спасатели прибыли в рамках установленного интервала, однако жизнь пилота медикам спасти не удалось.
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