Макгрегор признался, что использовал запрещенный прием против Нурмагомедова

Боец Конор Макгрегор на своей официальной странице в социальных сетях признался, что во время схватки с россиянином Хабибом Нурмагомедовым он использовал запрещенный прием.

После «покаяния» ирландец снова оскорбил своего соперника, поединок с которым он проиграл.

Макгрегор пишет, что использовал положение защиты в маунте, чтобы нанести удар посильнее.

— Судье следовало проверить глазницу Хабиба после того, как я врезал ему коленом в партере. Я использовал положение защиты в маунте, чтобы нанести сильный удар в глазницу, — говорит ирландец в своем Twitter.

Далее боец утверждает, что он «просто был изобретателен», поэтому ему все сошло с рук.

После этого Макгрегор снова оскорбил Нурмагомедова, назвав его жаргонным и непечатным в переводе на русский язык словом.

Подписчики ирландца не стали поддерживать его, а, напротив, просто высмеяли бойца. Они нашли смешным признание Макгрегора в применении запрещенного приема в проигранном бое.

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