Москвичам напомнили о перекрытиях в районе «Лужников» из-за рок-концерта

Представители пресс-службы «Московского транспорта» напоминают, что вечером 29 июля в районе спортивного комплекса «Лужники» некоторые участки дорог будут перекрыты для движения транспортных средств. Данные меры связаны с проведением на указанной площадке концерта немецкой рок-группы Rammstein.

Так, например, на личном или общественном наземном транспорте нельзя будет проехать по Проектируемому проезду от Хамовнического Вала до 3-ей Фрунзенской улицы.

Также перекроют движение на улице 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора.

Напоминаем, что в понедельник ночью будет много перекрытий рядом с «Лужниками», где выступает группа Rammstein



Рекомендуем водителям воздержаться от поездок в этот район pic.twitter.com/VuFVbEXVoC — Московский транспорт (@DtRoad) July 28, 2019

Кроме того, ограничения будут действовать еще на двух участках. А именно — на 3-ей Фрунзенской улице от улицы Доватора до улицы Ефремова и на улице Ефремова от 3-ей Фрунзенской до Трубецкой.

Движение на указанных выше участках будет перекрыто с 06:00 до окончания концерта.

На официальной странице «Московского транспорта» в Twitter автомобилистов предупредили, что 29 июля водителям следует воздержаться от поездок в районе «Лужников».

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