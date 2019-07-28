Озеленением Москвы займутся столичные бизнесмены

Количество компаний, желающих принять участие в аукционах на право осуществлять уход за зелеными насаждениями в Москве, увеличилось.

Как сообщил в пятницу, 25 июля, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, о росте популярности таких аукционов свидетельствуют данные, размещенные на портале поставщиков.

— Количество участников закупок на оказание услуг по уходу за городскими растениями увеличилось с трех до пяти компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные подтверждают возросший интерес профильных компаний к работам по озеленению столицы, — отметил Ефимов.

В общей сложности за полгода было заключено 900 контрактов.

По мнению заммэра, прозрачная процедура участия в торгах на портале поставщиков также является одной из причин повышения доверия бизнеса.

В свою очередь, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев добавил, что столица нуждается в различных услугах по уходу за уличными растениями.

— В течение 2019 года столичные заказчики активно заключали контракты на высадку или пересадку деревьев, кустарников, обустройство цветников, а также на закупку садовой техники и оказание услуг по учету состояния зеленых насаждений, — сказал он.

СПРАВКА

В первой половине 2019 года на 14 процентов увеличилось количество контрактов, заключенных через портал поставщиков между московскими и региональными заказчиками и представителями малого бизнеса. В общей сложности этот показатель составил 160 тысяч контрактов на 14 миллиардов рублей.