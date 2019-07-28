Мосгорстат рассказал, кто чаще всего совершает преступления в столице

Общее число преступлений в столице снижается, а вот число тяжких, к сожалению, растет.

Мосгорстат сравнил число преступлений, совершенных в январе — мае этого года, с числом совершенных в первые пять месяцев года прошлого. Снижение небольшое, всего 0,4 процента. Зато зарегистрирован рост числа наиболее опасных злодеяний. Так, например, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало больше на 9,4 процента. Убийств — на 13 процентов. А число изнасилований и покушений на изнасилование выросло и вовсе на 85,7 процента! Почему такое происходит? — Нужно различать преступность уличную и ту, что составляет часть образа жизни определенных слоев населения, — считает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Большинство убийств, случаев тяжелых избиений и изнасилований — это пьяные истории. Причем преступники и жертвы, как правило, знакомы. Вести профилактику этих преступлений довольно затруднительно. Если люди собираются и пьют, а потом дерутся с разными последствиями, то как это предупредишь? Что же касается преступности уличной, то, на мой взгляд, тут как раз профилактика возможна. И более того, она в Москве довольно эффективно ведется. Ходить по городу даже ночью в Москве, как правило, можно без последствий.

Кстати, по данным Мосгорстата, число разбоев и грабежей (а это, как правило, «уличные» преступления) в Москве в этом году снизилось на 7 и 3,5 процента соответственно. При этом в общем и целом число тяжких и особо тяжких преступлений в столице за год выросло на 8,7 процента. И эти преступления составляют более трети от всех совершенных!

Раскрываемость преступлений в столице растет. Но она, к сожалению, не очень-то высока. Так, в январе — мае этого года раскрыто всего 34,6 процента всех преступлений. А 2/3, получается, так и остались безнаказанными.

— Надо понимать, что Москва — город транзитный. Большинство преступников — иногородние. Приехал-набедокурил-уехал, — поясняет Виталий Караев. — И как его искать? Второй важный момент: население города постоянно увеличивается. А чем больше людей, тем больше преступлений. Удивительно, что преступность вообще снижается.

Кто же, как правило, в столице преступает закон? По данным Мосгорстата, из 13,5 тысячи преступников, задержанных в январе — мае полицией, 8,4 тысячи — люди, не имеющие постоянного источника доходов. Иными словами — маргиналы: алкоголики, наркоманы, неработающие. Есть и преступники профессиональные, причем очень высокого уровня. За первые пять месяцев года, например, зарегистрировано почти 1,5 тысячи фактов изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

— Москва находится в двойственном положении. С одной стороны, социальная база для преступности здесь достаточно невелика, потому что низок уровень безработицы и высок уровень доходов, — пояснил Виталий Караев. — Когда у людей есть работа и возможность хорошо зарабатывать, они, как правило, преступлений не совершают.

С другой стороны, именно высокий уровень доходов привлекает в город всевозможных аферистов, квартирных воров, мошенников. Столица для них — огромный кошелек, в который так и тянет залезть. Поэтому, конечно, полиция работает в довольно сложных условиях.