Крейсер «Москва» отметил День Военно-морского флота
28 июля в стране отмечали День Военно-морского флота. Одним из центров празднования стал Севастополь, где проходит службу гвардейский ракетный крейсер «Москва», над которым взяла шефство редакция «ВМ». Корреспондент газеты дозвонился до командования крейсера.
Заместитель командира корабля капитан второго ранга Алексей Бугорский рассказал корреспонденту «ВМ», что в день ВМФ крейсер «Москва» был задействован в морском параде.
— На корабле всегда с большой любовью относятся к главной газете столицы России — «Вечерней Москве». Издание много лет дружит с кораблем, организует шефскую помощь и мероприятия. Газета регулярно оказывает нам спонсорскую помощь, мы нередко проводим совместные мероприятия патриотической направленности. Так что дружбу по праву можно назвать взаимной и плодотворной. На крейсере проходят службу москвичи, — сообщило командование крейсера «Москва».
В морском параде в честь дня ВМФ в Севастополе приняли участие более сорока кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, почти столько же самолетов и вертолетов и более тридцати единиц бронетехники на берегу. Зрители увидели показательные выступления бойцов морской пехоты: моряки продемонстрировали высадку десанта на берег и уничтожение мин.