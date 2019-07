Мужчина отбил свою собаку от медведицы

Житель одного из пригородов Лос-Анджелеса вступился за свою собаку, на которую напала медведица, и успешно отбил четвероногого друга.

Виновником инцидента стал медвежонок, забежавший в дом американца. За животным погналась собачка домовладельца. Медведица сочла это угрозой для своего детеныша и напала на пса.

Хозяин дома бросился на защиту своего питомца и ударил медведицу ногой. Животное в ответ укусило смельчака и нанесло несколько царапин. Тем не менее, инцидент благополучно завершился и для мужчины, и для собаки.

Прибывшие позднее сотрудники ветеринарного контроля усыпили медведицу, чтобы затем выпустить ее на волю, сообщает телеканал ABC7.

#BearAttack: A mom and her cub have been tranquilized and taken away by Fish and Wildlife. The mom attacked a a man and his dog when the dog spotted her cub. Everyone is expected to be OK. @ABC7 pic.twitter.com/TFeU4b85rw