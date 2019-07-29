Сергей Собянин: Один грамм профилактики лучше килограмма лечения

Мэр Москвы Сергей Собянин дал «ВМ» эксклюзивное интервью.

— Сергей Семенович, на прошлой неделе вы побывали в павильоне «Здоровая Москва» в парке «Митино». Расскажите, как родилась идея открыть летние поликлиники в местах отдыха горожан?

— Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Основной контингент посетителей поликлиник традиционно составляют пенсионеры и мамы с маленькими детьми. А многие работающие москвичи, особенно мужчины среднего возраста, до поликлиник просто не доходят. Не имеют времени, не любят, не хотят. На диспансеризацию их никаким калачом не заманишь. В результате люди оказываются у врача, когда что-то заболит уже серьезно.

А ведь гораздо лучше один грамм профилактики, чем килограмм лечения.

Если уж невозможно привлечь средний возраст в обычные поликлиники, мы решили летом открыть медицинские павильоны в парках, где люди отдыхают. Пусть заодно и проверят здоровье.

— Что нужно сделать, чтобы стать пациентом летней поликлиники?

— Захватить с собой на прогулку паспорт или водительские права. Ксерокопия тоже подойдет. Никакой предварительной записи. В павильоне вам предложат заполнить анкету, сформируют маршрутный лист и пригласят к врачу.

Если вы к поликлинике не прикреплены, то нужно предъявить полис ОМС и вас прикрепят на месте. Обследование в павильоне займет от 40 минут до часа.

— Что входит в программу обследования?

— В павильонах «Здоровая Москва» работают врачи и медсестры из городских поликлиник. Они проводят обследования в объеме расширенного стандарта диспансеризации. Вы можете сдать анализ крови более чем по 20 показателям, а также сделать экспресс-анализы на сахар и холестерин. У вас снимут электрокардиограмму, измерят артериальное и внутриглазное давление. Врач рассчитает индекс массы тела, чтобы выяснить, есть ли лишний вес.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра

Мужчинам среднего и старшего возраста предложат пройти ПСА-тест для определения риска развития рака предстательной железы.

Работают мобильные флюорографы. По направлению врача можно сделать УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и почек, щитовидной железы, периферических лимфатических узлов. При желании можно проверить функции внешнего дыхания, определить показатели насыщения крови кислородом, измерить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Последнее исследование будет актуально для курильщиков.

По итогам диспансеризации врач выпишет подробное заключение «Паспорт здоровья». Все результаты будут занесены в электронную медицинскую карту.

— Для получения результатов анализов придется прийти еще раз?

— Нет, их тоже включат в электронную карту и при вашем согласии вышлют на электронную почту.

— Допустим, врачи выявили у человека какую-либо патологию. Что дальше?

— В этом случае открывается запись к врачу-специалисту поликлиники без предварительного посещения терапевта. Записаться можно прямо в павильоне «Здоровая Москва». Если пациент не записывается, ему напомнят с помощью электронной почты, sms-сообщения или позвонят из поликлиники.

— Насколько востребованной оказалась диспансеризация в парках?

— Всего за месяц с небольшим обследования прошли 150 тысяч москвичей. Примерно каждый десятый получил направление на углубленные исследования. Уже в 3,5 тысячи случаев врачи диагностировали болезни, о которых люди могли не догадываться, и начали лечение.

— Удалось ли привлечь в павильоны «Здоровая Москва» работающих горожан, о которых вы говорили в начале интервью?

— Молодежи и людей среднего возраста в павильонах стало заметно больше, чем в обычных поликлиниках. Надеюсь, нам все же удалось достучаться до этой категории москвичей. Летом в парках или зимой в обычных поликлиниках, но все же постарайтесь выкроить время, чтобы проверить здоровье. Прохождение диспансеризации займет не так много времени, но сэкономит недели, которые в случае запущенного заболевания придется провести на больничном.

СПРАВКА

Проект «Здоровая Москва» был запущен 3 июня 2019 года. Планируется, что до конца года обследования в павильонах, установленных в городских парках, пройдут около 500 тысяч москвичей.