Владимир Васяк: Удивлять зрителей «Спасской башни» будем слаженным звучанием и задором

С 23 августа по 1 сентября на Красной площади пройдёт Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с начальником военно-оркестровой службы – главным военным дирижёром Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, заслуженным артистом России, полковником Владимиром Петровичем Васяком о подготовке к мероприятию.

– В этом году на Фестивале «Спасская башня» от войск Росгвардии в разные дни выступят сразу три оркестра. У каждого из них будет отдельная программа, или они будут выступать в составе общего оркестра?

– Каждый оркестр подготовит и покажет собственную программу: в этом году участие принимают Военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ из Петербурга, военный оркестр штаба Южного округа войск национальной гвардии РФ из Ростова-на-Дону и военный оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ из Новосибирска.

– Все эти три программы будут связаны одной общей тематикой?

– Поскольку наши коллективы приезжают из разных регионов страны, то мы постарались сделать каждую программу тематической, связанной с их локацией. Будут использованы разные самобытные мелодии, учитывая специфику регионов. То есть программа оркестра из Санкт–Петербурга будет тематически связана с теми элементами города, которые мы все любим: с белыми ночами, разводными мостами, питерской культурой. Мелодии Южного округа, Ростова-на-Дону – это отсылки к левому берегу Дона и традиционным мелодиям, а Сибирь – это свои особые национальные напевы…

Фото: Пресс-служба Фестиваля «Спасская башня»

– Расскажите о структуре военных оркестров Росгвардии. Как осуществляется руководство над ними?

– В каждом округе есть оркестр штаба округа войск национальной гвардии и отдельные оркестры полков и бригад. В Москве, например, это в том числе оркестры знаменитой дивизии имени Дзержинского. Кроме того, еще есть оркестры в территориальных органах Росгвардии. В общем, единую систему образуют оркестры от полковых до штабных, а главный оркестр – это Образцово–показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации.

– Есть ли определённая процедура контроля за всеми оркестрами, входящими в эту систему?

– Конечно, контроль осуществляет центральный аппарат, в структуру которого входит Военно-оркестровая служба Росгвардии. Я и мои заместители по мере необходимости ездим в регионы или иногда осуществляем проверки в рамках запланированных гастролей. География поездок Образцово-показательного оркестра очень широка, только в прошлом году мы проехали по стране от Южно-Сахалинска до Калининграда. За последние два года мы побывали более чем в ста городах только в России – это Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Ангарск, Кемерово, Иркутск, Северск, Омск, Томск, Барнаул, Нижний Новгород, Рубцовск, Дзержинск, Богородск, Саров. Побывали мы и в Крыму. Это всё только один оркестр с концертами. Кроме того, мы выезжаем с выступлениями и за рубеж.

– Какую музыку исполняет оркестр в рамках таких гастролей – это военные мелодии, или оркестр играет совершенно разные композиции?

– Мы исполняем разную музыку от классики до современных ритмов, и джаз, и рок. Оркестр должен уметь исполнять любую музыку, и в этом можно убедиться, посетив Фестиваль «Спасская башня».

Комплектуются военные оркестры военнослужащими по призыву. Это люди, которые служат по контракту, прапорщики, офицеры, есть и гражданский персонал. Обязательное требование – это, конечно же, наличие музыкального образования. Есть некоторые оркестры и с более строгими требованиями. Там музыканты проходят своеобразный экзамен: тестирование и собеседование.

Сама проверка складывается из нескольких частей: это и проверка индивидуальной подготовки, – то есть каждый музыкант прослушивается отдельно. Музыканты исполняют упражнения: гаммы, этюды, пьесы. После мы слушаем оркестр в целом, проверяем их строевую выправку, дефиле, рассматриваем концертный репертуар. Конечно, мы стараемся не осаждать (улыбается) проверками оркестры, обычно проверяем их по мере необходимости – раз в два года.

– Чем планируете удивить зрителей на Фестивале «Спасская башня»? Как заранее вы разрабатываете концепцию представления и начинаете репетировать?

– Удивлять будем стройным слаженным звучанием, задором. Что касается подготовки – дело в том, что наш оркестр всегда готов, в этом отношении мы как спортсмены. Если мы не будем всегда готовы – грош нам цена. Когда музыканты не занимаются и не обновляют репертуар – это сразу слышно. Так что мы всегда держим оркестр в тонусе, если можно так выразиться.

Фото: Пресс-служба Фестиваля «Спасская башня»

– Вы постоянно гастролируете по городам, поделитесь ближайшими планами после Фестиваля.

– В этом году наши оркестры уже были участниками фестиваля «Всегда на страже» в Крыму. Также выступали с программой в городе Кыштыме, в Магнитогорске, в Нижнем Новгороде и Пятигорске.

В августе будет проходить фестиваль «Фанфары Казани», где мы тоже принимаем участие. После «Спасской башни» мы получили приглашение выступить на мероприятии в честь тысячелетия с основания города Бреста.

Кроме того, мы получили приглашение выступить в Китае в октябре этого года и во Вьетнаме в декабре. В общем, график довольно насыщенный.

– Важна ли музыка в деле поднятия боевого духа? Какую роль музыка выполняет в армии? Какое значение уделяется военным оркестрам в современном военном мире?

– Безусловно, музыка оказывает мощное воздействие на человека, будь то военный человек или гражданский. Особенно живая музыка, а наши оркестры, естественно, играют только вживую.

Также хочу заметить, что музыка оказывает, кроме эстетического, еще и колоссальное энергетическое воздействие – живое выступление заряжает людей и может сподвигнуть на подвиги, подарить положительные эмоции.

В современном мире музыка играет большую роль, несмотря на то, что это один из древнейших видов искусства. Думаю, невозможно представить, что музыка вдруг исчезнет – она была и будет всегда. Все звуки в какой-то мере – это музыка.

Кроме прочего, я уверен, что музыка объединяет народы. Мы убеждаемся в этом каждый раз, когда выезжаем в другие страны на выступления. Когда люди проникаются любовью к музыкантам, у них происходит переворот в сознании. Изначально зарубежная публика видит людей в иностранной военной форме, которые приехали на их территорию, иногда это может быть воспринято с некоторой опаской. Но через десять минут после начала выступления все зрители уже пляшут и поют с улыбками на лицах. Абсолютно в каждой стране. Так они понимают, что мы не разрушители, а созидатели.

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