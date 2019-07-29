Генерал-майор ФСБ о стрельбе на фестивале в Калифорнии: Мы имеем дело с психопатами

По меньшей мере трое погибли и 12 человек пострадали при стрельбе на фестивале еды в калифорнийском городе Гилрой, пишет The New York Times. Президент США Дональд Трамп сообщил, что стрелка еще не поймали, и призвал граждан к повышенной осторожности.

О возможных причинах произошедшего «Вечерней Москве» рассказал генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов.

— Тут много факторов. Но мы имеем дело с психопатами — с теми, у кого нездоровая психика. Поэтому таких проблем слишком много и не только в США, но и в Европе. Проблема тут больше психическая, а не политическая. Даже при наличии определенных противоречий нормальный человек стрельбу начинать не будет. Ну, у них уже возникла определенная мода на проявление своих чувств посредством такой ненависти, — рассказывает эксперт.

Михайлов уверен, что такие вещи очень сложно предотвратить. При выстраивании системы безопасности американцы прежде всего «считают деньги», поэтому если у них нет данных о возможных проявлениях подобного рода — они и не «заморачиваются».

— Это все вытекает из общего состояния общества. Из определенной степени разрешительной системы, на оружие, к примеру. Как не ужесточай эту систему, если человек со сдвинутой психикой — он доступ к пистолету получит. А если не к нему, то к топору или еще чему, — уверен эксперт.

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