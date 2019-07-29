Медики связали любовь к кошкам со склонностью к шизофрении
• 11:59 • 29 июля 2019
Поделиться:
0
doc76fgt4k6ujo1csaufkae
Врачи обнаружили среди больных шизофренией частые случаи заболевания токсоплазмозом
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Пациенты с диагнозом шизофрения предпочитают заводить в качестве домашнего питомца кошку или кота. Об этом рассказали ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.
Врачи обнаружили среди больных шизофренией частые случаи заболевания токсоплазмозом, переносчиками которого являются именно кошки. Так, инфекция была обнаружена у 40 процентов людей с этим психическим расстройством.
Ученые считают, что токсоплазмы способны искажать поведение человека и провоцировать появление различных психических отклонений. Медики объяснили, что симптомы этого заболевания похожи на ощущения организма при обычном гриппе, пишет MedikForum.
Читайте также: Специалисты нашли гены, повышающие риск шизофрении
Теги:
12:5129 июля 2019
12:4829 июля 2019
12:4829 июля 2019
12:3829 июля 2019
12:3329 июля 2019
12:0929 июля 2019
11:4529 июля 2019
11:3929 июля 2019
11:3929 июля 2019
11:3129 июля 2019
11:1429 июля 2019
11:0229 июля 2019
10:1529 июля 2019
10:1029 июля 2019
09:5729 июля 2019
09:4429 июля 2019
09:3229 июля 2019
09:2429 июля 2019
09:2229 июля 2019
09:1829 июля 2019
08:4329 июля 2019
08:4229 июля 2019
08:2629 июля 2019
08:2029 июля 2019
07:5229 июля 2019
07:2529 июля 2019
07:1429 июля 2019
06:5629 июля 2019
06:3929 июля 2019
05:5529 июля 2019
05:3529 июля 2019
05:1429 июля 2019
04:5429 июля 2019
04:2929 июля 2019
04:0129 июля 2019
03:3729 июля 2019
03:0829 июля 2019
02:4929 июля 2019
02:2129 июля 2019
01:5529 июля 2019
01:1529 июля 2019
00:5529 июля 2019
00:3729 июля 2019
23:5428 июля 2019
23:1728 июля 2019
22:5428 июля 2019
22:0228 июля 2019
21:4128 июля 2019
20:4228 июля 2019
19:4628 июля 2019
18:5728 июля 2019
18:2228 июля 2019
17:3328 июля 2019
16:2028 июля 2019
15:5228 июля 2019
15:4428 июля 2019
14:3028 июля 2019
14:2328 июля 2019
14:1228 июля 2019
14:0528 июля 2019
13:4428 июля 2019
13:2528 июля 2019
13:1928 июля 2019
12:3628 июля 2019
12:2428 июля 2019
11:5328 июля 2019
11:1428 июля 2019
11:1128 июля 2019
10:4528 июля 2019
09:4028 июля 2019
09:2228 июля 2019
09:1128 июля 2019
08:2628 июля 2019
08:1628 июля 2019
07:4928 июля 2019
07:3228 июля 2019
07:2228 июля 2019
06:5628 июля 2019
05:5528 июля 2019
05:3828 июля 2019