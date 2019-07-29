Аналитики рассказали о самых густонаселенных районах столицы
Население столицы, согласно данным статистики, рассредоточено по городу крайне неравномерно. В Северо-Восточном округе, например, плотность уже критическая.
Число жителей столицы в прошлом году выросло на 120 тысяч и перевалило за 12,6 миллиона. Но живут эти миллионы, оказывается, крайне неравномерно. Внутри МКАД просторнее всего в Западном округе. Здесь на один квадратный километр приходится «всего» 7,2 тысячи человек. В Северо-Восточном и Южном округах, для сравнения, эти показатели почти вдвое выше — 14 и 13,6 тысячи человек на квадратный километр соответственно.
— Ничего удивительного. Западный округ Москвы изначально строился как элитный, — пояснил урбанист Григорий Мельник. — Вспомните, здесь Кутузовский проспект, где традиционно жила партийная элита. Здесь главное здание МГУ. Здесь всего одна большая промзона — в Очакове-Матвеевском. А юг и северо-восток, как, кстати, и юго-восток, изначально застраивались как рабочие слободки. Дома возводили рядом с промышленными предприятиями — ЗИЛом, АЗЛК, Московским НПЗ — чтобы рабочим было недалеко ездить. Многие промзоны, кстати, до сих пор сохранились.
Самый населенный в Москве округ — Южный. Здесь живут почти 1,8 миллиона человек — больше, чем в любом мегаполисе России! А вот самый населенный район — на юго-востоке. Это Марьино — почти 254 тысячи человек. Даже в Южном Бутове, воспетом в кинематографе как типичный спальный район, население меньше — 210 тысяч человек. Впрочем, Южное Бутово еще до сих пор застраивается, и шансы стать спальным районом «всея Руси» у него еще есть.
Самые маленькие московские районы — Внуково (25,5 тысячи человек), поселок Восточный в одноименном округе (13,7 тысячи человек) и, оказывается, Капотня — около 33 тысяч жителей.
Что касается самой низкой плотности населения, то она, оказывается, в Троицком округе — всего 0,1 человека на квадратный километр!
— Это очень ненадолго. В ближайшие 15–20 лет благодаря активному жилищному строительству плотность населения здесь существенно вырастет, — убежден Григорий Мельник. — Особенно если учесть, что в Троицк планируется провести метро. Вообще нужно думать не столько о Новой Москве, сколько о старой, где плотность населения продолжает расти.
В том числе благодаря программе реновации, когда старые пятиэтажки меняются на башни, где жителей значительно больше. Плюс идет активная застройка территорий рядом с только что появившимися станциями метро и территорий, где подземка в ближайшие годы появится — например, в поселке Северном.
Ирина Ирбитская, директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС, не согласна:
— Дело не в плотности населения, а в правильной организации общественных пространств. В Москве есть спальные районы, где на квадратный километр территории приходится 40 тысяч человек! И что? Если эти массы людей правильно «распределены», ощущения тесноты не будет. Вот, например, спортивные площадки, здесь молодежь. Вот детские — тут мамы с детьми. Вот народный парк со скамейками и дорожками для неспешных прогулок. Здесь в основном пенсионеры. Если не превращать дворы и междворовые территории в парковки и правильно организовать пространства, то места хватит всем. Критической нагрузкой на территорию в мировой практике считается 45 тысяч человек на квадратный километр. Нам до нее еще очень далеко.
Николай Залевский, научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики, уточняет:
— Застройку Москвы нельзя воспринимать в отрыве от застройки Подмосковья. Взять, например, станцию метро «Выхино». Плотность населения в прилегающих районах нельзя назвать критической. Застройка там преобладает старая, еще советская, не самая высотная. А значит, жителей не так много. Но на станции каждый день — транспортный коллапс: в вагон метро в часы пик часто просто трудно зайти. Потому что рядом — железнодорожная платформа, на которой выходят, чтобы попасть в метро, жители ближайшего Подмосковья. Из-за того, что застройка за МКАД была неконтролируемой, этих жителей очень много.
По мнению эксперта, чем выше плотность населения, тем большее внимание нужно уделять созданию эффективной транспортной инфраструктуры.
— Уровень автомобилизации москвичей продолжает расти. И если в районе нет удобного общественного транспорта — метро, МЦК и автобусов, которые подвозят жителей к станции, то транспортного коллапса не избежать, — считает Залевский. — Поэтому любое уплотнение застройки должно сопровождаться улучшением транспортного обслуживания.
По мнению экспертов, новый толчок к жилищному строительству как в Москве, так и в области даст ввод МЦД — Московских центральных диаметров. Территория возле платформ удобных скоростных электричек автоматически станет лакомым куском для застройщиков. Строительный бум, как ожидается, ждет Зеленоград. Сейчас здесь плотность населения одна из самых низких в Москве, 6,6 тысячи человек на квадратный километр. Но она вырастет.