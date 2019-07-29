Одну из авиакомпаний России закроют
С 1 сентября текущего года авиакомпания «Оренбуржье» прекратит выполнять полеты. На данный момент идет продажа самолетов и сокращение сотрудников перевозчика.
Исполняющий обязанности генерального директора авиакомпании Александр Христиановский сообщил, что это связано с приостановкой сертификата эксплуатанта по требованию Росавиации.
На протяжении нескольких лет работа перевозчика была убыточной, она субсидируется из федерального и регионального бюджетов. Согласно имеющейся информации, на лизинговые платежи за самолеты в этом году было выделено более 250 миллионов рублей. Еще почти 50 миллионов бюджетных средств отдано на местные и региональные перевозки, передает радиостанция «Эхо Москвы» в Оренбурге.
Читайте также: Поврежденный самолет в Шереметьеве пройдет оценку технического состояния