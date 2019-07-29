Студентам из Китая вручили сертификаты об окончании Школы русского языка РУТ (МИИТ)
Торжественное вручение сертификатов китайским студентам об окончании Летней языковой школы состоялось в конце июля в Российском университете транспорта (РУТ).
— 28 июля завершилась официальная часть визита студентов из Шицзячжуанского университета, учащихся по специальности «Строительство мостов и автомобильных дорог», которым вручили сертификаты об успешном освоении программы, — рассказали в пресс-службе Российского университета транспорта.
Сотрудничество Российского университета транспорта с Шицзячжуанским железнодорожным техническим институтом началось в 2016 году, когда вуз получил лицензию Министерства образования Китая на реализацию совместного образовательного проекта «Транспортный институт Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II и Шицзячжуанского железнодорожного технического института». В рамках сотрудничества предусмотрена подготовка кадров по пяти направлениям: строительство железных дорог, строительство мостов и автомобильных дорог, электрификация железных дорог, сигнализация и управление на железнодорожном транспорте, электрический городской рельсовый транспорт.
Согласно программе, после двух лет обучения проводится промежуточный экзамен, который является проверкой соответствия студентов требованиям университетов и призван повысить уровень образования обучающихся. Успехи в учебе каждого студента формируют подходящий ему план дальнейшего обучения.
В программу Летней школы русского языка включены занятия по русскому, встреча с проректором по международным связям РУТ (МИИТ) Владимиром Тимониным, экскурсии по Москве и знакомство с Российским университетом транспорта. Иностранные студенты посетили Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, Красную площадь, Воробьевы горы и Музей московского метрополитена.
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