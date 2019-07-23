Студенты старших курсов смогут преподавать в школах
• 18:23 • 23 июля 2019
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Студенты должны как можно скорее приступить к работе
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Госдума приняла законопроект, согласно которому студенты старших курсов смогут преподавать в школах до получения диплома. Об этом сообщает ТАСС.
Процедуру допуска студентов к преподаванию пропишут в приказе, подготовленном Минпросвещения совместно с Минобрнауки. Предполагается, что это будут учащиеся третьего курса и студенты колледжей четвертого курса.
Минпросвещения РФ считает, что будущие преподаватели должны не только приходить на практику к учителям, но и как можно скорее приступить к работе.
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