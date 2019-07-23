Совет Федерации запретил коллекторам взыскивать долги по ЖКХ
Совет Федерации принял закон, запрещающий передавать долги по оплате жилищно-коммунальных услуг коллекторам, говорится на сайте Государственной думы РФ.
Разработкой закона занимались депутаты во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия»). Она считает, что новый закон защитит права собственников жилья, поскольку погашение долга часто происходит за счет соседей.
— Взыскание долга будет возможно только через суд, — добавляет Яровая.
Отмечается, что коллекторские агентства не смогут принудительно взыскивать с граждан задолженности по ЖКХ. Однако это право может быть передано жилищному кооперативу или вновь выбранной организации, которая создается товариществом собственников жилья.
Закон предписывает уполномоченной организации письменно уведомить об этом собственника в течение 10 рабочих дней со дня уступки данного права. Собственник же может не погашать долг по ЖКХ до предоставления ему данного уведомления.
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