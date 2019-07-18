Госдума уточнила определение «шпионских устройств»
В Госдуме в третьем чтении были приняты проекты, объясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
В статье Уголовного кодекса РФ, регулирующей незаконный оборот технических средств для негласного получение информации, дополнена приложением. На сайте Госдумы появился перечень приборов, за использование которых не предусмотрено наказание. В их число входят приборы, системы и устройства, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации, если к ним не добавлены новые свойства, позволяющие получать или накапливать личную или коммерческую информацию или иную охраняемую законом тайну, без ведома обладателя.
В ведомстве отметили, что мобильные телефоны и диктофоны, в функции которых изначально заложено получение данных, не являются шпионскими средствами, если с их помощью не добывается тайная информация.
По словам Вячеслава Володина, такое уточнение не позволит трактовать закон в ущерб гражданам и даст возможность защитить их права.
Читайте также: Госдума ужесточила наказание за подделку паспорта