Госдума ужесточила наказание за подделку паспорта
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении пакет правительственных законов об ужесточении наказания за подделку паспорта. За указанное деяние предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет либо принудительных работ на срок до трех лет.
Кроме того, предусматривается уголовная ответственность за приобретение, хранение и перевозку в целях использования сбыта документов, удостоверяющих личность. Подозреваемым будет грозить до одного года лишения свободы.
За нарушение порядка изготовления, хранения или уничтожения печатей с изображением герба РФ предусматривается административный штраф от одной до трех тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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