МАК сформировал комиссию после падения легкомоторного самолета в Подмосковье
• 15:18 • 29 июля 2019
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения самолета
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию после падения в реку Оку легкомоторного самолета в городском округе Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 27 июля. В результате ЧП погибли два человека. Комиссия уже приступила к расследованию всех обстоятельств произошедшего.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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