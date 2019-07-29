Мосгорсуд освободил экс-финдиректора «Нота-банка»
Мосгорсуд изменил приговор бывшему финансовому директору «Нота-банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 миллионов рублей. Она была освобождена из-под стражи в зале суда.
— Приговор изменить... Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суда, — заявил судья.
Отмечается, что суд учел время нахождения Марчуковой под домашним арестом и в СИЗО, пишет РИА Новости.
Напомним: Останкинский суд Москвы постановил приговорить экс-директора департамента финансового анализа «Нота-банка» Галину Марчукову к трем годам и четырем месяцам колонии, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей. Она обвинялась в хищении 350 миллионов рублей вкладчиков. Ее дело рассматривалось в особом порядке.
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