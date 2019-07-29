Платформу 75-й километр Савеловского направления МЖД переименовали в честь Марии Барсученко
• 15:52 • 29 июля 2019
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Приказ о переименовании платформы подписал председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Остановочному пункту 75-й километр Савеловского направления Московской железной дороги присвоили имя ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя Дмитрова Марии Барсученко.
Приказ о переименовании платформы подписал председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
В годы Великой Отечественной войны Мария Барсученко работала стрелочницей в Дмитрове. Под атаками противника она обеспечивала движение бронепоездов. За отвагу женщину наградили орденом Красной Звезды, сообщили на сайте МЖД.
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