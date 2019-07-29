Чужих пожаров не бывает

В Сибири дым. В Иркутской области горит около 600 тысяч гектаров, в Красноярском крае – почти миллион, в Якутии – более миллиона...

Введен режим «чрезвычайной ситуации в лесах». Такими сообщениями наполнен интернет. Очень тревожно. Очень.

Мы помним, как это было. В 2010-м в Москве все заволокло дымом: верхние этажи высоток просто не были видны с земли. Спастись от дыма было трудно – висел он плотной синеватой пеленой, иногда сгущался до невыносимого, и даже солнце проглядывало через него каким-то страшным мутным глазом. Для малышей, что появились тогда на свет, появился термин – «дымные дети».

Тогда горели торфяники. Тоже казалось – они далеко от столицы. Оказалось, ветер считает иначе. И о пожарах в ста километрах от МКАД в центре столицы знали не понаслышке. Тогда казалось, дым этот никогда не кончится. И было не по себе.

И вот беда опять на пороге. Да, на пороге, потому что не стоит считать, что до нее – как до Луны. И отмахиваться от тревожной новости как от назойливой мухи тоже не следует. Там, в Сибири сейчас так, как было в столице, и даже хуже. Горят леса. Там – ЧС, чрезвычайная ситуация. Там страшно и трудно дышать.

К сожалению, сегодня само устройство мира учит нас эгоизму высшей пробы – то бишь абсолютному равнодушию. Если беда не имеет к тебе непосредственного отношения, она вроде как и не существует – такова насаждаемая эпохой «эгосов» установка. Москвичи, правда, не раз демонстрировали обратное, помогая жертвам природных катастроф, наводнений, протягивая руку Крымску точно так же, как когда-то Спитаку. И сейчас главное – понять, что дым Сибири – это не чужая беда, а беда наша общая, потому что страна – едина.

Конечно, мы очень надеемся, что героические усилия МЧС (сотрудники которого уже работают в расширенном составе, с охваченными огнем лесами борются более 15 тысяч человек) не останутся бесплодными, что пожар быстро сдастся, будет побежден, и дым развеется, как и не было. Но погода в этом году экстремальна. И даже в Москве сегодня дует невероятно сильный ветер. А значит…

А значит – надо следить за новостями. И если, не дай Бог, природа разгуляется не на шутку, мы снова будет помогать, потому что это – нормально, правильно, по-человечески. И потому что дым нельзя «разделить», он общий. Увы, не сладкий и не приятный…

Но кое-что нужно сделать незамедлительно. А именно – проявить бдительность в самом высшем смысле этого слова. То есть: не надо успокаивать себя тем, что шли дожди – леса загораются и в такой ситуации. И если вы планируете пикник, выезд на дачу с непременными шашлыками, сжигаете в садовой печке старую траву или ветки, ну или даже просто топите баньку, не оставляйте огонь без присмотра. Просто поймите, что одна маленькая искра может натворить большие беды. Очень большие.

В этом году опять жгли старую траву. Огонь бежал по земле, затаптывали его жители окрестных деревень. Кто поджог? Рука дурака? Окурок, вылетевший из окна проезжающей машины? Сами местные, решившие «дешево и сердито» победить старый бурьян? Кто знает. Но я сама видела, как в Тульской области водители обычных легковушек останавливали свои машины и принимались помогать пожарным справляться с нахальными и очень быстрыми языками пламени.

Нет, все это – не для запугивания. Для предупреждения, ради одной цели – сделать все, чтобы не допустить беды. Потому что она – на пороге. И ее встретила Сибирь, до которой – рукой подать.

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