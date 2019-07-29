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Журналист «Вечерки» узнал на своем опыте, как тяжело стать профессиональным флористом

Анатолий Сидоров
• 17:47 • 29 июля 2019
Журналист «ВМ» Анатолий Сидоров решил попробовать себя в роли флориста
Фото: Лука Якушечкин для "Вечерней Москвы"
Журналист «ВМ» Анатолий Сидоров решил попробовать себя в роли флориста
Фото: Лука Якушечкин для "Вечерней Москвы"

Освоить новое дело решил журналист «Вечерки». На этот раз наш Никитич обучался профессии флориста и рассказывает читателям «Вечерки» о тонкостях этой работы.

Вот вы спросите, с чего это меня, мужика, от романтики далекого, понесло флористике — тонкому такому искусству — обучаться? Все началось с сообщения моей однокурсницы по журфаку МГУ, которое она скинула мне в соцсети: «Лежу в больнице, в отделении хирургии: на даче уколола палец розой. Она похожа на твою красную. Прооперировали, сейчас все в порядке, но ты будь осторожен: роза — штука опасная…» И подумал я: а как же флористы-то день-деньской с цветами возятся и не боятся? Вот и решил выяснить это, освоив новую для себя профессию: авось богиня Флора не выдаст, роза не уколет.

Красота требует жертв

На курсы флористики удалось протиснуться не с первого раза — обучение платное, но лишних мест нет: специальность востребованная. В студии трудились только дамы, и «белую ворону» мужского пола, то есть меня, приняли в свою компанию тепло. Задание, которое предстояло выполнить мне с будущими коллегами, звучало так: плетение свадебного венка для невесты. Преподаватель Лианна Бабаян, опытный дизайнер-флорист, разложила перед нами живой поделочный материал — два вида роз (чайно-гибридные и кустовые), два вида зелени и два вида малоизвестных мне розовеньких цветочков.

— Не ядовитые? — на всякий случай сразу поинтересовался я.

— Нет, ни в студию, ни на прилавки цветочных магазинов или киосков опасные цветы и растения не попадают, — ответила Лианна.

— Во-первых, есть давно устоявшийся их набор, который привозят поставщики живой красоты.

Во-вторых, будущим флористам обязательно читают курс ботаники и знакомят их с растениями, которые можно использовать для создания цветочных композиций, и с теми, с которыми работать нельзя, даже если они очень привлекательны на вид.

— К примеру, ядовитый борщевик, — подсказал я.

— Вы не правы, — возразила наставница, — борщевик в сухом виде абсолютно безвреден, и его используют для создания очень интересных композиций.

— Может, все-таки флористам следует работать в перчатках? — покосился я на «цветочки-лютики».

— Никто вам это не запретит, — ответила Лианна. — Но я всю жизнь работаю без перчаток: в них у меня нет ощущения материала.

— А вот одна моя знакомая… — и я рассказал ей печальную историю общения моей однокурсницы с розой.

— У нее могла быть и индивидуальная непереносимость, — парировала наставница. — Есть люди-аллергики, им дорога во флористы заказана… — То есть, прежде чем идти к вам учиться, надо пройти медицинское обследование? — уточнил я.

— Можно и пройти. Но не факт, что, получив справку о допуске к работе с цветами, вы навсегда останетесь в этой профессии. Моя подруга шесть лет проработала флористом и вынуждена была уйти на другую работу из-за того, что общение с цветами стало приносить вред ее здоровью.

Начинающим флористам на заметку

Во время урока мне удалось узнать, что работа с прекрасным материалом требует не только крепкого здоровья, но и терпения и недюжинной силы. К примеру, не всякая девушка способна поднять букет из 100 роз. Мне такой поднимать тоже не приходилось, но 60 штук, уверяю вас, дотащил до дома с трудом.

Когда в процессе выполнения учебного задания пожаловался на боль в плече, Лианна как бы между прочим заметила, что флористы работают не сидя, а стоя. Всю рабочую смену! Да и бегать бесконечное количество раз в день из помещения с температурой плюс 25 в цветочное хранилище, где поддерживается температура плюс 5–7 градусов, — не самое легкое занятие. В общем, утверждение о том, что красота требует жертв, флористика иллюстрирует ярко и убедительно.

Япона-мама

Весь набор для работы с цветами к нам, оказывается, привозят из Японии. Это специальная флористическая проволока в килограммовых пачках по 800 рублей за штуку, тейп-лента из морских водорослей по 60 рублей за рулончик, всякие секаторы и ножички для обрезки цветов. Цветы да травки всякие едут к нам из Европы и Африки. Всему остальному в русской флористике Япония — мама.

Венок невесты и руки мужика «крестьянской закваски», то есть мои — «две вещи несовместные», был убежден я. Но делать нечего, сам в подмастерья напросился, вздохнул я и взялся за флористическую проволоку. Ну, тоненькая, конечно, но — проволока же! Опять же тейп-лента на вид мало чем отличается от обычной изоленты. Так чего ж пасовать? Мне стало ясно: дело у меня пойдет. Я и рванул с места в карьер: обмотал два куска проволоки тейпом, удлинил их, скрепив посередине той же лентой. Наконец, скрепил тейпом концы. Обруч получился знатный. И дело пошло! Лианна отмерила ученикам нужную длину цветов и трав (сантиметров около десяти), вручила ножницы и секаторы, и мы целый час кроили по размеру зелень, раскладывали ее кучками по сортам.

Вместе с будущими коллегами научился делать свадебный венок Фото: Лука Якушечкин для "Вечерней Москвы"

Уф, разложили… Как из этой кучи живого растительного материала и куска проволоки сделать венок невесты, мне было совершенно непонятно: ну как можно зелень прикрепить к железу?!

Вначале были мальчики

Оказывается, еще как можно. Лианна собрала первый пучок зелени с розочкой. Приложила его к проволоке (делюсь с вами полученными знаниями: оказывается, праздничные венки плетут по часовой стрелке, а погребальные — против) и закрепила тейпом. Мои руки с трудом, но собрали похожий пучок. Примотал я его — по привычке все делать основательно — так, что ураган не сорвет! Затем нам разрешили крепить цветы не пучками, а каждую веточку отдельно. Дело пошло быстрее. Через полчаса выяснилось, что у меня уже готова половина венка, а мои подружки-курсистки только с места стронулись.

Лучшие флористы — мужчины! — отметила мои успехи наставница. — Я заметила, что у многих из них образное мышление: они придумывают самые разные, часто неожиданные, композиции. Мальчиков во флористике очень мало, но, как правило, все они — самородки (тут я залился ярким румянцем от осознания своей исключительности). У женщин изделия получаются ярче, пышнее, у мужчин — оригинальнее.

Короче, я первым пришел к финишу и напялил готовый венок себе на голову.

Венок… повис на ушах. Конечно, проволочный обруч делают по диаметру головы невесты, а где мне было невесту взять, вот я на глазок венок и «сплел». Что теперь делать? А ничего: венок-то учебный.

Мусор — тоже деньги Отдохнуть мне не дали — вручили веник и совок, предложили убрать учебный класс от остатков цветов и прочего мусора, который не поместился в наши индивидуальные мусорные мешки. Тут с чистотой строго. Как и с приобретением учебного материала — все за счет учащихся. Кстати, руки флористов выглядят не очень. От воды кожа на руках сухая, на пальцах появляются заусенцы, иногда возможны порезы от шипов роз и инструментов.

Что касается заработка, то, как рассказала Лианна, средний заработок флориста — 2–2,5 тысячи рублей в день. Стоимость украшения свадьбы начинается от 15 тысяч рублей и простирается до бесконечности (в зависимости от толщины кошелька брачующихся или их родителей). Бизнес этот в городе процветает, от желающих научиться ремеслу флориста нет отбоя. Причина?

— Флористика — творческая профессия, а творческим людям важна самореализация, — убеждала меня на прощание Лианна Бабаян, моя наставница. — Это красивая профессия: можно не только оформлять витрины, создавать красивые букеты, композиции, картины из живых и искусственных цветов, но и заколки, браслеты, сумочки из цветов, панно, коллажи. Сейчас многие флористы продают не только цветы, но и делают букеты из конфет, игрушек, чая и кофе. К тому же стандартный график работы флористов — два дня через два. Это очень удобно для семейных женщин.

Виды флористики

— Свадебная (составление композиций, букетов, бутоньерок, арок из цветов, оформление банкетного зала); 

— Траурная (венки, букеты); 

— Церковная (оформление колонн, икон); 

— Бизнес-флористика (составление композиций для выставок, презентаций, конференций и т.п.); 

— Событийная (создание композиций, гирлянд, оформление колонн для юбилеев, модных показов, церемоний награждения, выпускных)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нина Казинцева, флорист-дизайнер:

— «Флорист — это диагноз», — любят пошутить мои коллеги. В этой шутке немало справедливого: на моей памяти люди редко уходили из этой профессии. Сознание того, что не только ты испытываешь радость от своего творения, но передаешь ее, подобно эстафете, другим: покупателю, а тот — любимой, ребенку, маме, держит флориста в творческом тонусе. Когда я преподавала флористику, в числе моих учениц было много продавщиц цветов. Они говорили, что хотят научиться делать букеты красивее, интереснее тех, что продают. Мы изучали колористику, различные техники, композицию, социологию цветов. Да, социологию! Как и в человеческом коллективе, так и в цветочном, могут возникать конфликты из-за несовместимости «характеров», а это сказывается на жизнестойкости и свежести букета. Исследовали флористические стили — от классического до авангардного. Дипломные работы учеников участвовали в международной выставке «Цветы» — ежегодном празднике цветочников и флористов.

В основе профессии флориста лежит не только любовь к цветам, но и уважение к цветку как к партнеру. В начале 2000-х годов на одном из международных чемпионатов по флористике судья, представитель Японии, вышел из судейской команды «из-за неуважения к цветку», увидев подвешенные вниз головой, крашенные в черный цвет тюльпаны без жизнеобеспечения. Великий флорист Дэниэл Ост начинает обучение своих студентов из множества стран именно с отношения к цветку: в грандиозных работах мастера ни один, даже когда их тысячи, не остается без воды...

Думаю, нет ни одного дела, не имеющего недостатков. Во флористике это прежде всего тяжелый физический труд: принять тысячи цветов, быстро почистить, поместить в заново вымытые емкости с заранее подготовленной водой нужной температуры. Все надо делать быстро, чтобы цветы надолго не оставались без воды... В цветочном деле нет случайных людей. Можно засчитать за минус ненормированный рабочий день: сколько требуется, чтобы выполнить заказ, столько и простоишь. Нет фиксированного обеденного перерыва: сначала цветы напоить-накормить, потом самим поесть, если получится. Но эти минусы, на мой взгляд, незначительны по сравнению с сутью профессии, ее миссией. 

Журналист «ВМ» Анатолий Сидоров решил попробовать себя в роли флориста
Фото: Лука Якушечкин для "Вечерней Москвы"
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