Международный день тигра отпраздновали в Московском зоопарке

В Московском зоопарке вчера весь день поздравляли одного из его обитателей: амурского тигра Дизеля. Москвичей пригласили посмотреть на открытое кормление полосатого постояльца зоосада и на то, как он будет играть со своими любимыми игрушками — подвесной сферой и «Черепашкой».

— Сейчас в нашем зоопарке всего один амурский тигр — Дизель, сейчас ему 2,5 года, — рассказал начальник службы по внешним коммуникациям Московского зоопарка Магомед Саралиев. — Он родился в апреле 2017-го, а приехал в наш зоопарк из Центра воспроизводства редких видов животных в 2018 году. Сейчас Дизель весит 140 килограммов, ест по 9 килограммов в день пять дней в неделю — два дня у него «разгрузочных». Наш хищник предпочитает говяжье сердце, обожает играть с водяными бочками и льдом. Ко Дню тигра мы приготовили кормление с его любимыми лакомствами и игрушки.

Ранее праздничные мероприятия прошли в других местах города. Так, чтобы напомнить москвичам о проблеме исчезновения этого уникального зверя, 28 июля в парке «Серебряный Бор» провели экологические конкурсы и викторины, а гости в полосатых костюмах получили призы от организаторов. Самым юным посетителям нанесли «тигриный» аквагрим.

«Черепашка» — одна из любимых игрушек амурского тигра Дизеля Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

А в парке «Зарядье» пошли дальше и организовали настоящее кошачье шествие: 27 июля студенты-волонтеры переоделись в костюмы хищников и устроили костюмированный парад. Также посетителям предложили послушать лекции, принять участие в образовательных мастер-классах и в квесте «Тигриная тропа».

Международный день тигра учрежден в 2010 году в ходе Международного форума «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге. Цель праздника — привлечь внимание к проблеме исчезновения тигров и к способам их защиты.

Инициаторами учреждения даты выступили представители 13 государств, в которых еще обитают эти животные.

Проблема вымирания хищников действительно стоит довольно остро: так, амурский тигр, самый крупный представитель семейства кошачьих, уже занесен в Красную книгу. По данным на 2015 год, на берегах рек Амур и Уссури в Амурском, Хабаровском и Приморском краях насчитывается всего 540 особей.

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