Особый противопожарный режим ввели на территории почти 50 российских регионов
Особый противопожарный режим введен на территории почти 50 регионов России. Об этом сообщили в МЧС России.
— Особый противопожарный режим действует на всей территории 24 субъектов, в 23 — частично, — отмечается в сообщении.
На время действия режима устанавливаются дополнительные меры пожарной безопасности. По данным Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ, природные пожары прогнозировались на территории 38 субъектов. Из-за роста количества пожаров и отмечается распространение задымлений большего количества регионов Сибири и Дальнего Востока, пишет РИА Новости.
Напомним: ранее режим ЧС был введен в трех сибирских регионах. Наиболее «горимыми» субъектами признаны Республика Саха (Якутия), Красноярский край и Иркутская область.
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