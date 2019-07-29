Врач напугал Вячеслава Жеребкина последствиями резкого набора веса

Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» обсудил с врачом-диетологом, гастроэнтерологом Нурией Диановой последствия своего резкого набора веса. Напомним, из-за роли в новом клипе Жеребкину по задумке режиссера нужно было набрать порядка 10 килограммов.

— Потребовалось обильное питание, за два месяца надо было поправиться. До этого я весил 83 килограмма, а сейчас — 90. Не очень комфортно, лишними чувствуются даже 1–2 килограмма. Это было мое решение, я согласился, никаких претензий режиссеру я предъявлять не буду, — уточнил артист.

Главный диетолог «РЖД-медицины» Нурия Дианова обозначила главные опасности резкого набора веса:

— Эстетику никто не отменял, полный человек выглядит старше. Избыточное питание приводит к нарушению липидно-углеводного обмена. Избытка глюкозы организм не терпит. При избытке она откладывается в печени, которая начинает жиреть. Резко худеть тоже нельзя, это приведет к мимическим морщинам и растяжкам, — сообщила врач.

По словам диетолога, быстрое снижение веса приводит к образованию камней в желчном пузыре и почках.

— Полкило в неделю — идеальная скорость похудения. Нужен сбалансированный рацион для похудения, при вашем наборе веса вам грозит снижение тестостерона и гинекомастия — отложение жира в области груди, — заявила артисту врач.

Вячеслав Жеребкин заявил, что будет худеть постепенно, а слова врача его ужаснули.

— Давайте созвонимся месяца через полтора и посмотрим, как я похудел. Одно дело, когда ты чуть худеешь или поправляешься, но это не должно сильно отражаться на здоровье.

В шутку Жеребкин заявил, что если Голливуд предложит ему сняться в фильме про группу «На-На» и ему нужно будет похудеть, каждый его сброшенный килограмм будет стоить не меньше 10 тысяч долларов.

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