Солист «На-На» Жеребкин рассказал, почему поправился на 10 килограммов
Российский музыкант и солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин рассказал, почему поправился на 10 килограммов.
Недавно поклонники коллектива увидели новый клип на песню «Считаю медленно до ста», где артист предстал перед фанатами в измененном образе. Певец объяснил, что набрать вес ему пришлось по настоятельной просьбе режиссера. Оказывается, сюжет самого клипа предполагал, что солист будет иметь несколько лишних килограммов. Сам Жеребкин признался, что добиться результата ему было тяжело, но он думает, что его усилия стоили того. По его мнению, клип получился замечательным.
Музыкант объяснил, что, в таком весе он оставаться не намерен и в ближайшее время собирается вернуть свою прежнюю форму. Он признался, что это не составит никакого труда, ведь колоссальные нагрузки на гастролях обычно заставляют его худеть очень быстро. Об этом сообщает портал tele.ru.
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