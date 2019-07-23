Королева, Пушкина и Цой снялись в новом клипе Дианы Гурцкой
• 13:07 • 23 июля 2019
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Известные женщины стали героинями нового клипа Дианы гурцкой
Фото: facebook.com/oxana.pushkina
Певица Наташа Королева опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала о съемках нового клипа Дианы Гурцкой «Подруги»:
— Еду на дачу на расслабоне, звонит мне Диана. Заезжай, говорит, клип снимаю про настоящих, без тебя никак нельзя, — сообщила Королева на своей странице в Instagram, опубликовав короткий ролик со съемок. На видео присутствуют певица Анита Цой и общественница, телеведущая и депутат Госдумы Оксана Пушкина.
Позже стало известно, что к съемкам клипа присоединилась певица Валерия.
Гурцкая поблагодарила участниц, отметив, что они замечательные.
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