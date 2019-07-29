Космический корабль «Прогресс МС-11» затопили в Тихом океане
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» был затоплен в южной части Тихого океана. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института машиностроения.
— Отработавший «грузовик» сведен с орбиты, и ориентировочно в 17:30 его не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки, по расчетам, упали в южной части Тихого океана, — отметили в пресс-службе.
Корабль отстыковался от Международной космической станции в понедельник, 29 июля, в 13:44 по московскому времени, сообщает ТАСС.
Напомним: грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» был запущен к МКС на ракете «Союз-2.1а» в апреле этого года. Запуск произошел с космодрома Байконур. Корабль прибыл к станции через 3 часа 20 минут.
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