Чистой воды провокация

На прошлой неделе в выходные прошел несанкционированный митинг. Требования митингующих были абсолютно неадекватные.

Они заключались в том, что надо позволить незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции получить особенные права, быть в приоритетном порядке зарегистрированными, несмотря на то что они собрали негодные подписи. По сути, это требование нарушить закон, наплевать на закон в угоду небольшой кучке так называемых «избранных» — 15–20 людей.

Интересно то, что требования эти выдвигались участниками мероприятия, из которых, как мы понимаем, больше половины были иногородние и в Москве голосовать не имеют права.

Это был митинг-провокация с целью устроить беспорядки в Москве. Зачем они это делали? То ли для того, чтобы покрасоваться перед кураторами в преддверии начинающегося нового финансового года в Соединенных Штатах Америки, то ли для того, чтобы продемонстрировать свою силу и способность организовываться. Определенно сказать сложно, но все всё заметили и оценили. И к грядущим выборам в Мосгордуму эта провокация вообще никакого отношения не имела.

Требования заключались в том, что надо позволить незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции получить особенные права Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Я абсолютно убежден, что отношение к этим несистемщикам изменится из нейтрального к негативному, поскольку устраивать такое в Москве, нападать на полицию, нарушать движение общественного транспорта и нормальную жизнь москвичей — за это, безусловно, должно последовать соответствующее наказание. Не только, кстати, административное, я бы хотел, чтобы в первую очередь это наказание было в гражданско-правовом ключе, причем как в отношении к задержанным, которые были замешаны в беспорядках, так и к задержанным, которые призывали к этому несогласованному мероприятию.

Помимо этого, в ходе несанкционированной акции ущерб был нанесен как магазинам, кафе, барам, так и городскому транспорту столицы. Москвичи были вынуждены менять свои планы. А ведь летом часто празднуются свадьбы. Представляете, какой молодоженам преподнесли «подарок», сорвав их свадебную прогулку по центру Москвы.

Что же касается выборов, то они конкурентные. Число участников больше, число отказов меньше. На 45 мест претендуют 233 кандидата, отказов 57, а на прошлых выборах было 107. Причем среди отказников можно наблюдать и представителей провластных сил, и бывших оппозиционеров, в том числе вполне заслуженных.

Выборы сами по себе легитимные, и требование зарегистрировать всех — это просто шантаж. В Москве ситуация с фальсификацией подписей достаточно частая. Вообще сбор подписей в Москве всегда сложнее, чем в любом другом городе, кроме, пожалуй, Санкт-Петербурга. Слишком большое движение населения между районами, потому в столице высок соблазн использовать имеющиеся базы данных. Кто-то идет на это, а кто-то идет честным путем. И очевидно, что те, кто выбрал нечестный путь, не должны требовать к себе приоритетного отношения.

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