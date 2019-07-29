Найден город, в котором родился библейский гигант Голиаф
Обнаружены руины города Геф, в котором родился библейский гигант Голиаф, который сразился с Давидом. Раскопки провели израильские археологи в месте под названием Телль эс-Сафи.
Ранее считалось, что Геф существовал в IX и X веками до нашей эры. Однако исследование показало, что город появился намного раньше — примерно в XI веке. Строения в Гефе были довольно массивными, при их возведении использовались огромные валуны, поэтому считалось, что в городе проживали великаны.
— Город Геф был самым большим городов в стране в те времена, и, видимо, обладал очень впечатляющей архитектурой. А филистимляне доминировали в регионе в экономическом, военном и, возможно, культурном плане, — заявил профессор Арен Мейр из Университета Бар-Илан.
Он добавил, что археологи не нашли скелетов такого же размера, как у спортсменов из Национальной баскетбольной ассоциации. Мифические истории о гигантах появились и распространились в мире просто, как аллегория, пишет издание Jerusalem Post.
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