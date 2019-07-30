Водитель и пассажир скутера погибли в ДТП у поселка Власиха
• 07:59 • 30 июля 2019
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Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Дорожно-транспортное происшествие с участием скутера случилось в Одинцовском городском округе. В результате него погибли два человека. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.
— На третьем километре 1-го Успенского шоссе при выезде из поселка Власиха произошло столкновение скутера и автомобиля, — указано в сообщении ведомства.
В результате произошедшей аварии погибли совершеннолетние водитель и пассажир скутера. Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением всех обстоятельств случившегося, передает агентство городских новостей «Москва».
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