СК опроверг сообщения об оставленном в камере хранения супермаркета ребенке
Следственный комитет РФ по Московской области опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения супермаркета. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя управления по СМИ следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
— По факту данного случая была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности, — указано в сообщении.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что в супермаркете в Сергиевом Посаде двухлетний ребенок был оставлен в камере хранения. По данным журналистов, мальчика обнаружили сотрудники магазина.
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