Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Муж российской певицы Жасмин Илан Шор скрывается от правосудия на Украине, по причине чего он объявлен в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Молдавии.

— Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при Министерстве внутренних дел, — говорят в пресс-службе.

Сообщается, что ранее было возбуждено уголовное дело по факту выезда политика Шора из Молдавии. СМИ пишут, что сейчас он может находиться на Украине.

В 2017 году стало известно, что супруг российской певицы приговорен кишиневским судом к лишению свободы сроком на семь с половиной лет после того, как стала известна его причастность к банковским махинациям. В связи с этим покидать Украину ему запретили. Тем не менее он это проигнорировал и уехал из страны.

Шор — молдавский политик, бизнесмен и миллионер. В 2015 году он был избран мэром Румынии. Мужчина и Жасмин состоят в браке уже восемь лет. У них есть два ребенка — сын Мирон и дочь Маргарита.

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