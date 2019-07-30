Выступления воинов-десантников пройдут в Ильин день на Красной площади
На Красной площади в Ильин день, 2 августа, состоятся выступления воинов-десантников. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей.
— На Красной площади будет отмечаться праздник Ильин день и 89 годовщина образования ВДВ. В этот день офицеры, воины и ветераны ВДВ приходят на улицу Ильинку почтить своего небесного покровителя — пророка божия Илию, день памяти которого совпадает с днем образования Воздушно-десантных войск, — указано в сообщении пресс-службы.
Показательные выступления будут представлены почетной ротой курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.
В рамках мероприятия также запланированы бесплатные экскурсии в древний храм Пророка Божия Илии XVI века, передает агентство городских новостей «Москва».
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