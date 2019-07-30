Госдума предложила ограничить долю иностранного капитала в IT-компаниях России

В Государственной думе предложили взять под контроль все важные для инфраструктуры России интернет-ресурсы и свести к минимуму долю иностранных собственников на рынке IT.

Законопроект был разработан депутатом Антоном Горелкиным. Нововведение должно будет защитить персональные данные пользователей и уменьшить количество иностранного капитала до 20 процентов. Собственниками информационных компаний смогут стать, в основном, юридические или физические лица из России.

Уточняется, что в проекте сервисы, которые активно используются жителями на территории страны, будут признаваться значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры.

Депутат Евгений Федоров согласился с таким предложением.

— Конечно, нам нужно брать под национальный контроль те ресурсы, которые могут врать или работать в интересах иностранных государств. Понятно, что существует конкуренция наций, и в ней надо выигрывать, нужно защищать Россию, — отметил спикер.

Тем не менее, по словам Федорова, закон может привести к снижению зарубежных инвестиций. Чтобы уравновесить процесс, необходимы будут национальные вложения, что означает потенциальные изменения принципов российской экономики.

Законопроект не повлияет на такие платформы, как «Яндекс» и Мail.ru. Изменений в их структуре не ожидается, сообщает портал Nation news.