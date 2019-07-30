Участницы музыкального дуэта рассказали о реакции пассажиров метро на их музыку

Ася и Анастасия — так представились участницы дуэта Lilas Duo. В рамках проекта «Музыка в метро» девушки играют музыкальные темы из «Игры престолов», «Реквиема по мечте» и другие мелодии, от которых захватывает дыхание. Вокруг них всегда толпа прохожих, и даже есть постоянные слушатели.

— Как вы начали играть вместе?

— Мы учимся на одном курсе в училище при Московской консерватории. Решили попробовать себя в другом, неклассическом жанре, выступить с более современным репертуаром. Вне учебы мы подруги и очень хорошо понимаем друг друга.

— Почему решили выступать в метро?

— О проекте узнали случайно, и он показался нам интересным. Пожалуй, это самый привлекательный способ работы для свободного музыканта: выступать на улицах, даже центральных, не очень удобно, а в метро все сделали очень четко и грамотно. Под крылом проекта «Музыка в метро» чувствуешь себя под защитой. На том же Арбате с нами происходило множество неприятных ситуаций: подходили подвыпившие граждане, мешали играть, а тут такого не было ни разу.

— Почему сегодня выступаете на «Чеховской»?

— Мы выступаем на разных станциях, стараемся менять площадки, для того чтобы понимать, где нам комфортнее: все зависит и от обстановки, акустики, и от количества места. Наша концертная площадка — весь метрополитен.

На «Чеховской» мы играем впервые. Нравится, скорее всего, сюда еще вернемся. До этого выступали на «Третьяковской», «Площади Революции», «Курской», «Комсомольской». Больше всего понравилось на «Курской», несмотря на то что там оживленно, места много, никто никому не мешает, не толкается, комфортно и нам, и слушателям.

— Какова реакция пассажиров?

— Это и есть самое большое удовольствие — видеть, как благодаря нашей музыке люди могут на минуту остановиться, послушать и подумать о чем-то хорошем. Столько теплых слов и пожеланий мы не слышали нигде. Нас очень тепло встречают. Появились даже те, кто следит за нашим творчеством, специально приходит на выступления, это очень здорово — видеть уже знакомые лица и понимать, что здесь они именно ради тебя. Мы очень рады творить для людей, которым это нравится, которые это ценят.

Конечно, бывают и курьезные ситуации. Например, один раз подошел ребенок и, вместо того чтобы положить монетку за выступление, вытащил все деньги из коробки, что были, и понес маме. Добытчик!

СПРАВКА

Ася играет на арфе, которая весит около пяти килограммов. Анастасия — на виолончели весом около четырех. А еще на специальной тележке по переходам, ступенькам и эскалаторам девушки носят с собой усилитель, вес которого составляет порядка шести килограммов, подставку под ноты, коробку для монет.

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